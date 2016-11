Adventszauber und Lichterglanz in Bruchstedt

Adventszauber und Lichterglanz im Thepra Förderzentrum "Am Fernebach" in Bruchstedt.



Weihnachtliche Leckerein, Glühwein, Kinderpunsch, Plätzchen, heiße Waffeln und Bratwürste.



Handgefertigte Erzeugnisse, für alle die noch auf der Suche sind nach einem passenden Weihnachtsgeschenk.



Das Team vom Förderzentrum "Am Fernebach" und der Schulförderverein freuen sich auf Ihren Besuch.