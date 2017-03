Aktion “Ist Ihr Sofa zu klein für Gäste?“ am 02.04.2017– Gastgeber stellen sich vor

Auf Initiative der Tourist Information Mühlhausen und der Thüringer Allgemeinen wird am 02.04.2017 in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr die Aktion “Ist Ihr Sofa zu klein für Gäste?“ stattfinden. Gastgeber in Mühlhausen und Umgebung stellen Ihre Einrichtungen vor. Individuelle Hausführungen gewähren einen Einblick auf die Unterbringungsmöglichkeiten. Dabei bieten alle Unternehmen den Bürgern 10% Rabatt auf den Übernachtungspreis an, wenn für Freunde und Verwandte gebucht wird. Ergänzend zu den Möglichkeiten in den Einrichtungen, wird die Tourist Information Mühlhausen eine kostenfreie Stadtführung um 14:00 Uhr durchführen. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter 03601 40 47 70 erforderlich. Die Führung startet vor der Tourist Information in der Ratsstraße 20. Eine Übersicht zu allen beteiligten Partnern ist auf www.muehlhausen.de zu finden.

www.muehlhausen.de

Veranstaltungsort: Einrichtungen in Mühlhausen und Umgebung, 99974 Mühlhausen

Veranstalter: Tourist Information Mühlhausen, Tel. +49 3601 404770, service@touristinfo-muehlhausen.de