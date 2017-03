Altstadtführung mit Themenschwerpunkt "Johann Sebastian Bach"

Die Tourist Information Mühlhausen, lädt alle Interessenten zu einer 1,5 –stündigen Führung durch die historische Altstadt von Mühlhausen ein. Themenschwerpunkt wird das Wirken von Johann Sebastian Bachs in Mühlhausen sein. Treffpunkt ist in der Tourist Information, Ratsstraße 20 in Mühlhausen. Die Teilnahmegebühr beträgt 5,00 €. Weitere Informationen zur Führung erhalten Sie unter der Rufnummer: 03601- 40 47 70.

www.muehlhausen.de

Veranstaltungsort: Tourist Information, Ratsstraße 20, 99974 Mühlhausen

Veranstalter: Tourist Information Mühlhausen, Tel. +49 3601 404770, service@touristinfo-muehlhausen.de