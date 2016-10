Anti-/Trödel- und Tauschmarkt in Bollstedt am 22. Okt. - Jeder kann mitmachen!

Weinbergen: Auf dem Parkplatz des MAXXclub, Mühlhäuser Str. 5, Weinbergen-Bollstedt findet am 22. Okt. ein Antik-/Trödel- & Tauschmarkt statt. Jeder kann mitmachen, der seine "Vermögenswerte" aus dem Keller, vom Dachboden oder aus der Garage verkaufen möchte. Für Besucher ist der Eintritt frei. Jeder Besucher kann an der MAXXclub-Verlosung teilnehmen. Es werden sehr interessante Preise verlost, u.a. Geldpreise, Ferrari Spider fahren oder Urlaubskurztrips. Mehr erfährt man unter www.MAXXclub.com. Der Trödelmarkt öffnet sein "Pforten" um 09.00 h. Der Aufbau der Stände beginnt um 08.00 h.



Private Trödler zahlen nur € 4/pro Meter Verkaufsfläche. Händler wenden sich an 0176-43947215.