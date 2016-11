Backhausfest in Blankenburg

Blankenburg: Backhaus |

Oh, es riecht gut. Oh, es riecht fein.

Die Backhausfreunde laden am 1. Advent wieder ein!



Sonntag, den 27. November 2016

14.30 Uhr



Im und rund um das alte Gemeindebackhaus in Blankenburg wollen wir auch in diesem Jahr wieder die Adventzeit festlich eröffnen und uns mit Kaffee und Weihnachtsgebäck, frisch gebackenen Waffeln, Würstchen und anderen Köstlichkeiten aus dem Backofen, Glühwein und Punsch auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen.

Dazu gehört natürlich wie in jedem Jahr ein festlich geschmücktes und warmes Backhaus, ein leuchtender Weihnachtsbaum und dieses mal auch Live Musik und die Möglichkeit, etwas Schönes für seine Lieben zu erwerben.



Wir freuen uns auf unsere kleinen und großen Besucher!



Backhausfreunde Blankenburg