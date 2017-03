Bücherzwerge Bibliothek Bad Tennstedt

Bad Tennstedt: Haus des Gastes |

„Summ, summ, summ, Bienchen summ herum! “ ist unser Motto für die Bücherzwerge im April. Es dreht sich alles um Bienen und Honig. Wir haben auch einen Imker eingeladen und es wird eine kleine süße Nascherei geben.



am 20.04.2017 ab 15:30 uhr in der Bibliothek im Haus des Gastes in Bad Tennstedt