Vortrag und Buchvorstellung am 12.11.16 mit Autor Frank Schulz: Umfangreiches und historisches Wissen zu den ehemals 28 Mühlhäuser Mühlen kann der Leser in der neu erschienenen Broschüre „Die Mühlen der Stadt Mühlhausen in Thüringen“ erfahren. Zum Tag des offenen Denkmals wurde die Schrift offiziell vom Vorsitzenden des Mühlhäuser Geschichts- und Denkmalpflegevereins Martin Sünder an den Autoren Frank Schulz übergeben. Ab sofort können Sie diese Broschüre in der Touristinformation Mühlhausen sowie in der Klingenmühle, Friedrich-Engels-Str. 21 käuflich erwerben. Mühlenjubiläum 2016 : 700 Jahre Kreuzmühle Auch aus diesem Anlass lädt Sie der Verein Mühlenhaus e.V. zu einem interessanten Bildervortrag durch die Mühlhäuser Mühlengeschichte ein. In den Aufzeichnungen des Mühlhäuser Urkundenbuches von 1316 ist das Görmartor mit davor liegender Mühle erwähnt. Ein Kreuz mit Opferstock, gab der Mühle und auch der Straße seinen Namen.

Am Samstag, 12.11.2016 14:00 – 16:00 Uhr wird Ihnen Herr Frank Schulz, Mühlhäuser Stadtchronist und Mühlentour-Führer historisch Wissenswertes aus vergangenen Zeiten sowie wertvolle Fotos zu den Mühlen von einst und jetzt darbieten.

Erleben Sie einen gemütlichen Abend im historischen Mühlengebäude in der Friedrich-Engels-Straße 21 in Mühlhausen. (Eintritt 4,50 €) Um Anmeldung wird dringend gebeten: Tel 03601-425713. Weitere Infos: www.muehlenhaus-ev.de