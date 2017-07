Führung: Die einstigen Gasthäuser von Mühlhausen am 13.08.2017

„Die einstigen Gasthäuser von Mühlhausen“ ist eine Sonderführung die im Jahr 2017 neu angeboten wird. Gaststätten gab es zu jeder Zeit in Mühlhausen, denn gegessen und getrunken wurde immer. Es ist interessant zu erfahren, in welchen Häusern historische Gaststätten existierten oder wo zum Beispiel der kaiserliche Gesandte, der Domsänger aus Worms und andere Hoheiten in früherer Zeit logierten. Bei dieser Führung begibt man sich auf eine kleine Zeitreise. Beginn ist in der Tourist Information Mühlhausen in der Ratsstr. 20. Hier sollten Interessenten Ihre Teilnahme im Vorfeld anmelden. Die Rufnummer lautet 03601 40 47 70.



Veranstalter: Tourist Information Mühlhausen, Tel. +49 3601 404770, service@touristinfo-muehlhausen.de