Führung: Freihöfe in Mühlhausen am 23.07.2017

Bis zur Reformation, gab es in Mühlhausen nicht nur drei Klöster in den Stadtmauern, sondern auch fünf Klosterhöfe. Diese sogenannten Freihöfe, in denen die Klöster außerhalb der Stadtmauer verwaltet wurden, waren entgegen zu den Grundstücken der Bürger, frei von jeder Abgabe. Mit der Reformation und der Aufhebung dieser, verloren auch die Höfe ihre einstige Bedeutung. In einem Rundgang durch die Stadt werden die Standorte vorgestellt sowie die Nachgeschichte der heute hier stehenden Häuser behandelt. Die Tourist Information Mühlhausen, hat dieses spezielle Thema aufgegriffen und bietet am 23.07.2017, um 14:00 Uhr ab der Tourist Information, Ratsstraße 20 eine Sonderführung zu diesem Thema an. Interessenten können sich bei der Tourist Information, Tel. 03601- 40 47 70 zur Führung anmelden.



Veranstaltungsort: Tourist Information, Ratsstraße 20, 99974 Mühlhausen

Veranstalter: Tourist Information Mühlhausen, Tel. +49 3601 404770, service@touristinfo-muehlhausen.de