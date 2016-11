Gesprächskreis Spanisch

Mühlhausen/Thüringen: Deutscher Frauenring |

Ab Januar 2017 wollen wir im Bildungszentrum für Frauen in der Neuen Straße 3 in Mühlhausen einen !Sprachkurs - Spanisch" beginnen. Der Kurs wird in Form eines Gesprächskreises 14tägig donnerstags von 9:30 - 11:00 Uhr durchgeführt.



Bei Interesse melden Sie sich bitte im Bildungszentrum für Frauen, Neue Straße 3 odeer telefonisch unter 03601/404698.



Carola Albrecht

BZ für Frauen