Kinderdisco in Bollstedt am So., den 20. Nov. 2016

Am So., den 20. Nov. ist in Bollstedt wieder Kinderdisco. Ein besonderes Angebot für Kinder zwischen 8 - 12 Jahren wird u.a. die Verlosung zur Teilnahme am Ausflug in den Zoo Erfurt sein.



Also Mütter & Väter, auf nach Bollstedt!



Einlass: 14.45 h

Ende: 18.30 h

Ort: MAXXclub, Mühlhäuser Str. 5, 99998 Weinbergen-Bollstedt



Info: www.MAXXclub.com