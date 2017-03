Komparsen eingeladen

Am morgigen Freitag, dem 10.03., um 19 Uhr, laden die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Autor des Schauspiels Matthias Herzer und dem Regisseur Wolfgang Gundacker die Komparsen des Müntzerspiels in den Tagungsraum des Rathauses, Ratsstr. 19, ein.



Gemeinsam sollen die Vorbereitungen für das Freiluftschauspiel „Vom Feuer geküsst“ am 19. und 20. Mai besprochen sowie auch die Kostümfragen geklärt werden.



Die Organisatoren freuen sich über eine rege Teilnahme. Interessenten, die gern beim Schauspiel mitwirken möchten, können sich im Vorfeld im FD 2.2, unter Tel. 03601/452296 melden oder auch einfach zum Treffen kommen.



FD 2.2 Kultur/Veranstaltungsmanagement

Stadtverwaltung Mühlhausen