Lesestübchen für unsere Bücherfreunde

Mühlhausen/Thüringen: Deutscher Frauenring |

Unser Kommunikations- und Lesestübchen findet auch in diesem Jahr wieder monatlich statt. Wir freuen uns Sie am Donnerstag, 26. Januar 2017, um 14:00 Uhr im Bildungszentrum für Frauen, Neue Straße 3 in Mühlhausen zu begrüßen und Sie mit kleinen Gedichten und Geschichten zum Jahresauftakt bei einem literarischen Nachmittag zu erfreuen.



Carola Albrecht

Bildungszentrum für Frauen