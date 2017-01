Lesestunde mit Kindern

Heute besuchten uns 18 Kinder im Alter von 3-5 Jahren von der Kita Bienenkörbchen mit ihren Erzieherinnen Frau Gabi Cyckajtys und Frau Ines Urbach zu einer Lesestunde im Bildungszentrum für Frauen.

Von unserer Lesepatin Heidi Solinger wurde den Kindern Geschichten vorgelesen, wie z. B. "Vom kleinen Pinguin, der immer fror". Einige Kinder kannten auch die Geschichte und konnten auch darüber was erzählen. Zum Abschluß haben die Kinder auch noch ein Lied gesungen.

Bei Tee und Plätzchen ging auch diese Lesestunde zu Ende und mit einer Tüte voll Plüschtieren und kleinen Bastelfiguren ging es wieder in die Kita in die Krollstraße, was bei diesem Wetter nicht so einfach war.

Die nächste Lesestunde lässt nicht lange auf sich warten, denn die Kinder freuen sich immer wieder zu einer Lesestunde mit spannenden geschichten zu kommen. Unsere Lesepaten besuchten auch gern die Kinder in der Kita.



Carola Albrecht

Bildungszentrum für Frauen