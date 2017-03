Lesestunde mit Kindern

Von unserer Lesepatin Antje Kroll wurden den Kindern Geschichten vom "Stummelschwanz", "Grobi hat einen schlechten Tag" und "Ich will nicht baden"vorgelesen. Dabei wurden auch die Kinder mit einbezogen.Bei Plätzchen, Tee und Gummibärchen ging auch diese Lesestunde zu Ende. Jedes Kind bekamm aus unserer Spielkiste noch ein kleines Geschenk und dann ging es auch schon wieder bei schönem Sonnenschein zurück in die Kita am Blobach.Die nächste Lesestunde läßt nich lange auf sich warten, denn die Kinder freuen sich immer wieder auf spannende Geschichten beim Deutschen Frauenring.Carola AlbrechtBildungszentrum für Frauen