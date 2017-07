Lesestunde mit Kindern

Mühlhausen/Thüringen: Deutscher Frauenring | Am Montag waren 10 Kinder im Alter von 5 Jahren von der Kita "Uferknirpse" mit ihren Erzieherinnen Frau Raddau und Frau Kaufmann zu einer Lesestunde. Unsere Lesepatin Frau Ehrenberg las den neugierigen Kindern spannende Tiergeschichten vor. Mit einem kleinen Fingerspiel "Zehn kleine Zappelmänner" gind auch diese Lesestunde zu Ende. Die Kinder bekamen noch ein Gesellschaftsspiel und einen Fußball mit auf den Weg zur Kita Am neuen Ufer.



Alle freuen sich schon auf die nächste Lesestunde.



Am Dienstag, 18. Juli 2017, 10:00 Uhr kommen Kinder von der Kita "Unstrutwichtel" ins Mehrgenerationenhaus in die Puschkinstraße 8. Der Bücherschrank im Garten und unsere Lesepaten laden dort zu einer Lesestunde ein.



Wir als Deutscher Frauenring wollen das Mehrgenerationenhaus mehr nutzen, um dort auch junge und ältere Menschen zusammen zu bringen.



Ob Mal- und Zeichenkurs, Spiele- oder Kreativnachmittag, besuchen Sie unsere Angebote. Sicher ist auch etwas für Sie dabei!



Carola Albrecht

Bildungszentrum für Frauen