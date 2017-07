Linsenstraße lädt ein

Sommerabend zum Flanieren und Genießen in und um die Mühlhäuser Linsenstraße

Die Händler der Linsenstraße laden am Freitag, dem 4. August 2017, von 16 bis 23 Uhr zum 4. Sommerabend in die Mühlhäuser Einkaufsinnenstadt ein. Rund um die Linsenstraße, die Kuttelgasse sowie auf dem Korn- und dem Untermarkt erwartet die Besucher neben individuellen Angeboten der über 20 teilnehmenden Händler ein buntes Programm.In der unvergleichlichen Altstadt-Atmosphäre des historischen Gerberviertels können die Besucher beispielsweise Antipasti sowie Sommergetränke genießen. In der oberen Linsenstraße bereitet der Mühlhäuser Nachwuchskoch Sebastian Bachmann beim „Showcooking“ kulinarische Leckerbissen zu. Ab 18 Uhr präsentieren dort zudem verschiedene Geschäfte bei einer Modenschau auf dem roten Teppich passend zur Saison modische Kleidung und Brillen, kuschlige Bademäntel bis hin zu ausgefallenen Badetüchern.Auch in diesem Jahr wird sich der Sommerabend bis auf den Untermarkt erstrecken. Johannes Zähle von der Evangelischen Kirchengemeinde "Divi Blasii-St. Marien" bietet um 19 Uhr und 21 Uhr in der Bachkirche "Divi-Blasii" kostenlose Turmführungen von ca. 30 Minuten Dauer an. Im Küsterhaus werden die Besucher des Sommerabends mit einem italienischen Buffet verwöhnt. Zum Ausklang des Abends spielt Johannes Zähle um 22.30 Uhr auf der Schuke-Orgel in der Divi-Blasii-Kirche.Erstmalig in diesem Jahr präsentieren das Galli Theater Erfurt und das Brauhaus zum Löwen vom Dienstag, 1. August, bis zum Beginn des Sommerabends am 4. August ein Theater-Sommer-Programm unter freiem Himmel für Jung und Alt.Das Programm im Überblick:- Galli-Theater Erfurt und Brauhaus „Zum Löwen“- SimpleLife Marino & Julian unplugged Live-Musik- ab 18 Uhr Modenschau auf dem roten Teppich- Showcooking mit Sebastian Bachmann- Antipasti von Obst und Gemüse Dietrich und Cocktails aus der Puro Lounge- Livemusik mit TAGTRAUM – Maria Dolores Rhode und Alexander Held ab 19 Uhr- Märchentheater Galli Theater Erfurt (16 Uhr)- Torwandschießen- Grillspezialitäten von Basti- Getränke vom Brauhaus zum LöwenItalienisches Buffet am Küsterhaus vom Team Paganinikostenlose Turmführungen in der Bachkirche Divi-Blasii (19 und 21 Uhr)(Dabei ist festes Schuhwerk wichtig!) und Orgelandacht (22.30 Uhr)