Live-Übertragung des aktuellen "Tatorts"

Mühlhausen/Thüringen: Erprobungsraum Region Langensalza |

Am Sonntag, den 5. März 2017 öffnet der Erprobungsraum in der Fußgängerzone von Bad Langensalza (Mühlhäuser Str. 3) ab 20:15 Uhr seine Türen und lädt zum gemeinsamen Tatort-Schauen (Filmbeginn ca. 20:30 Uhr). Auf Leinwand wird per Live-Stream die aktuelle Tatort-Ausstrahlung „Kriegssplitter“ (Schweiz 2016) übertragen. Willkommen sind sowohl hartgebackene Fans und Neulinge, Couchsitzer und Abendbummler. Eintritt wird nicht erhoben.