Lutherstammtisch am 01.02.2017

Zum Reformationsjubiläum 2017 wird ein Lutherstammtisch in Mühlhausen angeboten, der sich an alle Altersklassen mit Geschichtsinteresse wendet. Der erste dieser Art findet am 01.02.2017, um 18:00 Uhr im Beratungsraum des Restaurants „Zur Quelle“ in der Thüringentherme statt. Das Leben und Wirken der Katharina von Bora wird Thema des Abends sein. Eine ausgebildete Lutherfinderin führt in die Lebensgeschichte von Katharina von Bora, Luthers Ehefrau ein und moderiert die hoffentlich lebhafte Gesprächsrunde. Die Teilnahme ist kostenfrei. Gastronomische Leistungen sind vor Ort zu bezahlen. Fragen zum Lutherstammtisch beantwortet das Team der Tourist Information Mühlhausen gern unter 03601 40 47 70.