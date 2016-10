Lutherstammtisch am 17.11.2016

Lutherstammtisch: „Die Reformatoren Luther und Müntzer und was wissen wir von der damaligen reformatorischen Zeit?“

Martin Luthers Aufenthalt in Mühlhausen ist zwar nicht nachweisbar, jedoch wirkte Thomas Müntzer, als Reformator in der Stadt. Deshalb wird in Vorbereitung auf das Reformationsjubiläum 2017 ein Lutherstammtisch in Mühlhausen angeboten, der sich an alle Altersklassen mit Geschichtsinteresse wendet. Die Klingenmühle stellt hierfür einen geselligen Raum bereit. Ein ausgebildeter Lutherfinder führt in die historischen Begebenheiten zur Zeit der Reformation ein und moderiert die hoffentlich lebhafte



Gesprächsrunde zum Thema. Für das leibliche Wohl wird mit Lutherbier und Lutherbrötchen an den Abendveranstaltungen gesorgt.



Dauer: ca. 1,5 Stunden



Location: Mühlenhaus e.V. Klingenmühle Friedrich- Engels- Straße 21 99974 Mühlhausen



Kosten: Die Teilnahme ist kostenfrei. Um eine Spende für den Verein Mühlenhaus e.V. wird gebeten. Gastronomische Leistungen sind vor Ort zu bezahlen.



Veranstalter: Kooperation zw. Mühlenhaus e.V. und Wirtschaftsbetriebe Mühlhausen GmbH, Bereich Tourist Information.



www.muehlhausen.de



