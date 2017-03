Mühlhäuser Frühlingsfest vom 15.04.2017 bis 23.04.2017

Eröffnet wird das erste Fest des Jahres immer am Ostersamstag. Vergnügen pur ist angesagt mit Kinder- und Familienattraktionen, Verlosungen, Schießbuden, Warengeschäften und anspruchsvollen Gastronomieständen nach Schaustellerart bis hin zu attraktiven Fahrgeschäften für das jugendliche Publikum - also mit allem, was zu einem Fest für die ganze Familie gehört. Weitere Informationen zum Fest findet man auf der Internetseite: www.muehlhausen.de .

Veranstaltungsort: Großer Blobach, 99974 Mühlhausen

Veranstalter: Stadtverwaltung Kultur, Tel. +49 3601 452293, kultur@stadtverwaltung.muehlhausen.de