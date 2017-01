Musikabend mit Celebration - 15 Jahre Musikteam

Für Kurzentschlossene...nun ist bald Freitag und wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend, an dem wir feiern wollen mit Musik und Wein und kleinen Snacks und guten Gesprächen. Wir singen 3x4 Lieder, dazwischen gibt es genügend Zeit zum Erinnern oder Kennenlernen und ich bin gespannt, wer mit uns feiert. Nun sind es schon 15 Jahre, dass Simone Christ, Christiane Ullmann und Matthias Ullmann im Musikteam aktiv sind. Mehrere CD´s sind produziert und viele deutschlandweite und regionale Konzerte haben das Publikum regelmäßig begeistert. In der aktuell schon seit mehreren Jahren in der Ev.Freikirchlichen Gemeinde Mühlhausen aktiven Besetzung singen und musizieren noch Steffen Wolff und Carsten Kral.

Herzliche Einladung an alle Musikinteressierten

Christiane, Simone, Matthias, Steffen und Carsten