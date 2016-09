Naturwunder der USA auf der Leinwand

Reiseshow-Reihe zu Gast in Mühlhausen Die bekannte Reiseshow-Reihe "Wunder Erde" kommt nach Mühlhausen. Der weitgereiste Fotojournalist Roland Kock präsentiert live die atemberaubenden Nationalparks im Südwesten der USA auf der Großbildleinwand. Die Besucher erleben im Saal des Puschkinhauses eine Reise mit traumhaften Bilder, Filmen und schöner Musik. Über viele Monate waren Kock und sein Team mit der Kamera unterwegs, um jetzt die einzigartigen Naturwunder in brillanter HD-Qualität zu zeigen. Selbst erfahrene Reisende entdecken so die Schönheiten der USA in einem ganz neuen Licht. In der Multimediashow gibt es zusätzlich viele wertvolle Reisetipps aus erster Hand. Eintrittskarten können ab sofort unter der kostenlosen Telefonnummer 0800-2224242 reserviert werden. Weitere Informationen stehen unter www.Wunder-Erde.de im Internet.