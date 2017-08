Orgelkonzert in St. Petri-Margarethen zur Kirmes in Mühlhausen

Der Mühlhäuser Komponist und Kirchenmusiker, Organist an der berühmten, gerade frisch gestimmten Rühlmann-Orgel von St. Petri-Margarethen, Christian Kropp, wird diesmal zur Kirmes den „Marsch in der Orgelmusik“ vorstellen. Damit wird wieder eine musikalische Werkgattung im Mittelpunkt der Kirchenmusik in St. Petri-Margarethen stehen.Kropp, Träger der bekannten Philipp-Nicolai-Medaille, hat dabei die verschiedensten Märsche in sein Programm aufgenommen. Zu hören sind etwa heitere Märsche, Trauermärsche, Hochzeitsmärsche, wobei Wert auf Stücke unbekannter Komponisten gelegt wurde.Den Abschluss des Abends bildet der imperiale „Eton Memorial March“ vonCharles Harford Lloyd, einem Vertreter des britischen Empire-Stils.Im Rahmen des Konzertabends in St. Petri-Margarethen beginnt die Musik bereits um 19.30 h und wird nach dem Orgelkonzert um 22.15 h mit der Dixieland-Band „Earl Duddly Jazz and Dixieland“ fortgesetzt.Freunde klassischer und jazziger Musik werden so auf ihre Kosten kommen.Wie schon bei den letzten Konzerten wird ein liebevoll gestaltetes Programmheft über die einzelnen Werke informieren.Der Eintritt zu diesem Konzert ist wie immer frei, am Ausgang wird um eine Spende für die Kirchenmusik in St. Petri gebeten.