RTL-Society-Expertin SUSANNE KLEHN liest: "67 Prozent vom Glück"

Die aus RTL-Society-Expertin von "Guten Morgen Deutschland" liest in Mühlhäuser Stadtbibliothek - Samstag, 04.03.2017, 19.30 Uhr

Susanne Klehn - 1981 in Leipzig geboren, studierte Theaterwissenschaft, Journalistik und Germanistik. Bekannt ist sie den Lesern als Society-Expertin beim RTL-Morgenmagazin „Guten Morgen Deutschland“.Von 2002 bis 2015 war sie beim MDR, arbeitete als Reporterin, Autorin und Redakteurin. Die sächsische Frohnatur und Promi-Expertin berichtet über ihre ganz persönliche Geschichte und ihre Erlebnisse, nachdem sie bei einer Routineuntersuchung beim Hautarzt die erschreckende Diagnose Krebs erhielt. Dieser Befund trifft sie wie ein Schlag ins Gesicht.Was bedeutet das? Wie damit umgehen? Kopf in den Sand, Selbstmitleid oder aber kämpfen - immer mit dem Blick nach vorn?!Trotz des bitteren Loses verliert sie nicht den Lebenswillen.Klehn erzählt anlässlich des Weltkrebstages ihre bewegende Geschichte frei von der Leber weg, optimistisch und lebensbejahend. Seit 2015 ist sie Botschafterin der Deutschen Krebshilf.Karten gibt es zum günstigeren Vorverkaufspreis in der Tourist Information Mühlhausen, Tel. 03601/404770.