Saison am Grenzturm Wendehausen endet!

Katharinenberg: Grenzturm |

Die regelmäßigen Öffnungszeiten des Grenzturmes Wendehausen enden am 3. Oktober. Am Tag der Deutschen Einheit ist der Turm von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.

Am Sonntag, dem 2. Oktober, sind die Öffnungszeiten wie üblich von 13:00 bis 17:00 Uhr.

Nach dem 3. Oktober bis Ostern 2017 können Führungen unter info@grenzturm.eu vereinbart werden.