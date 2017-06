Sommer Klassik Open Air - Die große VERDI-GALA

Erleben Sie eine Auswahl der schönsten Szenen aus den bekannten Verdi-Opern wie Nabucco, Rigoletto, AIDA, La Traviata u.v.m. unter freiem Himmel. Zu Ehren des genialen Komponisten Giuseppe Verdi wird ein besonderes szenischer und musikalischer Hochgenuss präsentiert: in einem erfrischenden, völlig ungewohnten und originellen Opernabend treten bekannte und beliebte Gestalten aus den berühmtesten Verdi-Opern in völlig neuer Konstellation auf. Ihre Charaktere und Schicksale werden zu zwei kurzen, eigenständigen Handlungen verwoben. Ausgewählt, zusammengestellt und in Szene gesetzt wurden die Stücke von dem bekannten tschechischen Bariton und Regisseur Oldich Kriz. Kernstück der Großen Verdi-Gala ist die Oper Nabucco. Weitere Szenen lassen die Zuschauer eintauchen in Musik aus Aida, Rigoletto, La Traviata, Der Troubadour, Don Carlos und Die Macht des Schicksals.

www.muhelhausen.de

Veranstaltungsort: Untermarkt, Untermarkt, 99974 Mühlhausen

VVK: Ticket-Shop Thüringen und Tourist Information Mühlhausen € 44,– / 54,– / 59,–

Veranstalter: PAULIS - Das Veranstaltungsbüro, Tel. +49 (0)531 34 63 72, info@paulis.de