Sonderführung "Gestaltetes Fachwerk" am 25.03.2017

Mühlhausens Innenstadt ist noch heute von Fachwerkhäusern geprägt. Die ältesten noch vorhandenen Fachwerkhäuser stammen aus dem 16. Jahrhundert. Deshalb gehört Mühlhausen der regionalen Strecke der Deutschen Fachwerkstraße vom Harz zum Thüringer Wald an. Viele der einst verputzten Häuser sind nach 1990 nachträglich fachwerksichtig gestaltet worden.



An einigen ausgewählten Häusern werden Details und Schmuckwerk erläutert und es wird auf die Symbolik bestimmter Fachwerkelemente sowie auf die Fachwerkbauweise hingewiesen. In Mühlhausen häufig anzutreffen ist die sogenannte Thüringer Leiter.



Die Tourist Information Mühlhausen hat dieses spezielle Thema aufgegriffen und bietet am 25.03.2017, um 14:00 Uhr, ab der Tourist Information, Ratsstraße 20 eine Sonderführung zu diesem Thema an.

Interessenten melden Sie sich bitte unter der Rufnummer: 03601-40 47 70 bei der Tourist Information an.