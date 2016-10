Sonderführung "Sagenhaftes Mühlhausen" am 26.11.2016

Sagen und Legenden faszinieren durch unglaubliche Geschichten aus vergangenen Zeiten und entführen in das Land der Fantasie. Für die Stadt Mühlhausen und deren Umgebung gibt es eine große Anzahl von Sagen. Die wohl Bekannteste ist die Sage von den „Blinden Hessen“. Im Rahmen der von der Tourist Information angebotenen Sonderführung am 26.11.2016, um 14:00 Uhr werden einige davon vorgestellt. Die in einer Sage beschriebenen Orte werden hierfür aufgesucht. Historische Hintergründe werden erläutert sowie zwischen Fantasie und Wirklichkeit abgewogen. Neben der Darstellung der Sage vor Ort bietet die Führung eine Möglichkeit die Mühlhäuser Sagen näher kennen zu lernen. Dabei spielen z.B. ein Blutstein und Rebhühner eine wichtige Rolle. Die Führung startet ab dem Inneren Frauentor/kleiner Blobach. EineAnmeldung ist bei der Tourist Information Mühlhausen, Tel. 03601-40 47 70 erforderlich. Hier erhalten Interessenten Ihre Karten und weitere Informationen.Veranstalter: Tourist Information Mühlhausen, Tel. +49 3601 404770, service@touristinfo-muehlhausen.de