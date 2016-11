Spieleabend im Erprobungsraum Langensalza

Der Erprobungsraum in der Bad Langensalzaer Fußgängerzone (Mühlhäuser Str. 3) lädt am 23.11. ab 19 Uhr zu einem Spieleabend ein. Geladen sind alle, die Spaß am gemeinsamen Spielen haben oder einfach einen geselligen Abend verbringen möchten. Zum Spielen bereit stehen bewusst analoge Spiele wie klassische Brettspiele, neue Kartenspiele und Kniffliges. Und natürlich ist jeder eingeladen, eigene Schätze im Spieleschrank zu suchen und mitzubringen (Spieldauer max. 30 min). Der Eintritt ist frei.



In Zukunft soll es regelmäßig unter der Überschrift „probe.zeit“ im Erprobungsraum einen Abend geben, bei dem man genießen, sehen, hören, mitmachen kann. Die Abende bieten u.a. die Möglichkeit für kleine Konzerte, Lesungen, Vorträge, Näh- und Strickabende, Aktionen. Ganz im Sinne des Mottos „probe.zeit“ ist es dabei das Anliegen, Menschen zu ermutigen, eigene Ideen auszuprobieren und ihnen einen Raum für die Umsetzung zu geben.