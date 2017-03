Thüringer Bachwochen - Lange Nacht der Hausmusik

Mit der Auftaktveranstaltung "Lange Nacht der Hausmusik" starten am 07. April auch in Mühlhausen die Thüringer Bachwochen. Dort beteiligen sich wie in anderen Thüringer Städten ab 18 Uhr wieder zahlreiche Musiker, um den Zuhörern Johann Sebastian Bachs musikalisches Erbe näher zu bringen.

www.thueringer-bachwochen.de

Veranstaltungsort: verschiedene Orte in der Mühlhäuser Innenstadt, 99974 Mühlhausen

Veranstalter: Thüringer Bachwochen