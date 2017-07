Thüringer Orgelsommer in der Kirche Divi Blasii

MÜHLHAUSEN. Wie jedes Jahr, lädt der „Thüringer Orgelsommer“ in die Divi Blasii Kirche nach Mühlhausen ein. Die Kirche wurde im 13./14. Jahrhundert erbaut und später, 1707/1708, wirkte der junge Johann Sebastian Bach in ihr.



In der prachtvoll ausgestalteten Kirche erklingt ein Konzert für Orgel und Posaunen. Der Organist Sebastian Fuhrmann aus Meiningen, bringt die Schuke-Orgel zum Klingen. Daneben musiziert das Posaunenquartett „OPUS 4“, vier Herren des Leipziger Gewandhauses (J. Richter, D. Lehmann, S. Meiner und W. Kuhnt).



Die Besucher werden Musik von Gabrieli, Marini, Bach, Walter, Reger u.a. erleben und genießen können.



Eintrittskarten: € 12,- / erm. 9,- eine Stunde vor Beginn.