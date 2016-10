Trödel- & Tauschmarkt in 99998 Bollstedt am 08. Okt. mit Verlosung

Weinbergen: MAXXClub |

In Weinbergen-Bollstedt findet auf dem Parkplatz des MAXXclub, Mühlhäuser Str. 5, ein Trödel- & Tauschmarkt statt. Jeder kann mitmachen, der seine "Vermögenswerte" aus dem Keller, vom Dachboden oder aus der Garage verkaufen möchte. Für Besucher ist der Eintritt frei. Jeder Besucher kann an der MAXXclub-Verlosung teilnehmen. Es wird u.a. verlost Geldpreise, Ferrari Spider fahren (ein Instruktor sitzt auf dem Beifahrersitz, Mindestalter 21 Jahre), 1 Tag im Tropical Island mit einer Hotelübernachtung für 2 Personen oder alternativ 2 Tage Hotel/ÜF für 2 Personen in Dresden oder Leipzig. Jeder ab 16 Jahren ist teilnahmeberechtigt. Die Auslosung der Gewinner findet monatlich am letzten Donnerstag im Monat im MAXXclub live statt. Nächster Termin: 23. Nov. 2016.



Private Trödler zahlen nur € 4/pro Meter Verkaufsfläche. Händler wenden sich an 0176-43947215.