Trödel- & Tauschmarkt in 99998 Bollstedt am 19. Nov. mit Verlosungsteilnahme

Bollstedt entwickelt sich zum einem Ort für interessante Veranstaltungen, u.a. findet dort neben dem im 14tägigen Wechsel stattfindenden Kfz-Markt "Privat an Privat" am 19. Nov. 2016 wieder der Antik-/Trödel- und Tauschmarktstatt. #



Jeder kann mitmachen. Händler melden sich unter der Tel.-Nr. 01590-3810502 an.



Aufbau: ab 08.00 h (Aufbau zulässig, auch wenn kein Mitarbeiter vor Ort ist)

Eröffnung: 09.00 h für Besucher



Für Besucher ist der Eintritt kostenlos. Private Verkäufer zahlen pro lfd. Meter € 4,-



Verkäufer nehmen kostenlos an einer Verlosung teil, wo u.a. eine Fahrt als Selbstfahrer mit einem Ferrari Spider verlost wird. Weitere interessanten Preise sind Geldpreise und Urlaubskurztrips. Besucher zahlen € 1,- pro Los. Info: www.MAXXclub.com.