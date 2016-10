Ü16/18-Party am 28. Okt. in Weinbergen-Bollstedt

Fix was los in Bollstedt heißt es ab dem 28. Okt. 2016, denn ab dem Termin ist wieder Partytime & Partydancing in den frisch renovierten Räumen des MAXXclub (ehemals Disco Bollstedt). Am 28. Okt. geht es los mit den Ü16jährigen. Unter 16jährige (ab 14 Jahre) erhalten nur Zutritt, wenn sie einen Partyzettel mit Erlaubnis der Eltern und in Begleitung eines Erziehungsberechtigten ab 18 Jahren vorlegen können. Zutritt kann verweigert werden, wenn die Person unter Alkoholeinfluss steht, die Altersangaben nicht stimmen oder der Partyzettel Fehler aufweist. Ü18jährige erhalten offiziell ab 23.30 h Einlass, dürfen jedoch auch schon ab 20.00 h erscheinen, wenn sie mit den Jüngeren feiern möchten.



Weitere Events sind die Ü27-Party (Altersgruppe: 27 - ca. 40 Jahre), Ü39-Party (ca. 39 - ca. 55 Jahre), Tanztee (ca. 50 - ca. 75 Jahre) und die Kinderdisco, die im Wechsel mit dem Tanztee jeweils alle 14 Tage stattfindet. Alle Informationen zu den Veranstaltungen und der Monatsverlostung von Geldpreisen, Ferrari fahren, Urlaubskurztrips, etc. können unter: www.MAXXclub.com eingesehen werden.