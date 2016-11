Endlich auch mal eine Party für unser Alter, hört man viele sagen, die nicht in Discotheken gehen, da dort eher die jüngere Generation feiert und die Musikrichtung eher nicht zu einem paßt.



Im MAXXclub in Bollstedt spielt die Musik etwas anders, d.h. kein nerviges bum, bum, bum, sondern melodische Clubsound, denn man sehr gut aushalten kann und sogar noch gute Laune bekommt.



Am Sa., den 19. Nov. ab 21.30 h öffnen sich die Türen für tanz- und unterhaltungsfreudige Damen und Herren zwischen ca. 39 - ca. 55 Jahren, also ein paar Jahre (+/- 4/5 Jahre) hoch oder runter ist kein Problem.



Anschrift: Mühlhäuser Str. 5, 99998 Weinbergen-Bollstedt.



Info: www.MAXXclub.com