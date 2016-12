Weihnachtskonzert in Langula

LANGULA. Gemeinsam mit ihren Konzertbesuchern wollen sich die Chorsänger aus der Vogtei am Sonntag, dem 18. Dezember, um 17 Uhr in der St.-Georg-Kirche zu Langula mit weihnachtlichen Liedern auf den Heiligen Abend einstimmen. Der Chor freut sich auf zahlreiche Zuhörer, aber auch jederzeit auf Interessierte, die den Chor mit ihren Stimmen und ihrer Sangesfreude bereichern möchten.



Nach dem Konzert sind alle Konzertbesucher eingeladen, auf dem Gelände des ehemaligen Hort-Hofes, neben der Kirche den Abend mit Gesprächen am Feuer, bei Rostwurst und Glühwein gemütlich ausklingen zu lassen. Eingeladen sind alle, ein paar schöne und unbeschwerte gemeinsame Stunden zu genießen. Die Chorgemeinschaft Langula freut sich auf jeden Besucher und wünscht allen schon jetzt eine besinnliche Weihnachtszeit.