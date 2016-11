Weihnachtsmarkt Bad Tennstedt

Bad Tennstedt: Marktplatz |

Alle Jahre wieder...



Am Wochenende des dritten Advents ist es wieder soweit. Der traditionelle Bad Tennstedter Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten. Der Kultur- und Heimatverein Bad Tennstedt e.V. lädt gemeinsam mit den Bad Tennstedter Vereinen und der Sebastian Kneipp Grundschule recht herzlich zum Weihnachtsmarkt 2016 ein.



Freitag, 9. Dezember 2016:

ab 16 Uhr: Weihnachtsmarkt auf dem Hof der Grundschule

im Anschluss daran: Märchenaufführung der Grundschüler in der Mehrzweckhalle

ab 17 Uhr sind die Stände auf dem Marktplatz geöffnet

gegen 18:30 Uhr: Fackelumzug der Grundschule zum Marktplatz, musikalisch begleitet vom Stadtorchester Bad Tennstedt

offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes mit Eintreffen des Fackelzugs



Samstags, 10. Dezember 2016:

ab 13 Uhr haben unsere Stände geöffnet

ab 14:30 Uhr: gemütliche Runde bei Kaffee, Tee und Kuchen im warmen Ratskelller

16 Uhr: Märchenstunde

gegen 17 Uhr: Besuch des Weihnachtsmanns

18 Uhr: Weihnachtsmärchen im Rathaussaal



Sonntag, 11. Dezember 2016:

16 Uhr: Adventskonzert mit moderner und traditioneller Musik in der St. Nikolaikirche