Weihnachtsmarkt Mittelsömmern

Mittelsömmern: Edelhof |

Adventsstimmung auf dem Horn



Es ist für uns eine Zeit angekommen…

Zeit der Begegnung und Vorfreude



Am Sonnabend, den 26. November 2016,

eröffnen wir um 14.Uhr unseren Weihnachtsmarkt



Vor der schönen Kulisse unseres Edelhofes laden Marktstände zum vorweihnachtlichen Bummel ein.



Alle Vereine haben sich mächtig ins Zeug gelegt, die Gäste mit weihnachtlichen Leckereien zu verwöhnen.



Bei glänzender Festtagstimmung kann man im Ambiente des Edelhofes den Adventskaffee genießen.



Der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Crêpes wird jedes Herz höher schlagen lassen.

Bei Stockbrot am offenen Feuer können es sich die Kinder gemütlich machen.



Um 17.00 Uhr laden wir in unsere Kirche zu einem musikalischen Leckerbissen ein. Freuen sie sich auf festliche Musik zum Einstimmen auf den 1. Advent





Jetzt ist die Zeit zum Freuen.

Wir zünden Lichter an,

dass unsere Weihnachtsfreude

man weithin sehen kann.





Wir heißen sie herzlich willkommen.



…die Weihnachtswichtel vom Horn.