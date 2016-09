Arbeitsheft „Poppy, der kleine Quellgeist“ begeistert!

Am Montag den 26. September 2016 war es nun soweit. Eingeladen waren die Leiterinnen und Leiter der 18 Kindereinrichtungen in Mühlhausen. Gemeinsam mit den Projektverantwortlichen Sabine Trautmann und Anja Schöwe-Wipprecht, übergab Landrat Harald Zanker die kostenlosen Arbeitshefte. Diese wurden begeistert entgegen genommen. „Unter dem Titel „Poppy, der kleine Quellgeist“, in Anlehnung an die Popperöder Quelle in Mühlhausen, haben die Teilnehmer mit viel Engagement und Spaß Mühlhäuser Geschichte in eine kindgerechte Erzählung gepackt. Zeichnungen von Mühlhäuser Sehenswürdigkeiten, welche alle selbst erstellt wurden, machen die Geschichte anschaubar. In das Heft integrierte Aufgaben, fordern die Kleinen zum Mitmachen und rätseln auf“, so Zanker.Landrat Harald Zanker informiert, dass dank der Unterstützung des Rotary-Club Mühlhausen, dem Obst- und Gemüsehandel Dietrich, dem Unternehmen Presse-Grosso-Gast, der BSK-IT-Systeme GmbH und dem Pizzawippchen das Geld für den Druck aufgebracht werden konnte.„Ich bin sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist, eine solche Kombination von arbeitsmarktpolitischen Instrumenten erstmals umzusetzen. Durch die Teilnehmer, die mit hohem Engagement eine Qualifizierung absolviert haben, die die Integration in den Arbeitsmarkt erleichtern wird, ist parallel ein wunderbares Arbeitsheft entstanden, über das sich 1500 Kinder freuen dürfen. Den Sponsoren, die den Druck ermöglicht haben, vertreten durch Dieter Grosche, Stefan Dietrich, Fabian Gast, Hartmut Meyenberg und Silvio-Mirko Wipprecht danke ich herzlich. Durch ihre Unterstützung wird das Ergebnis der Arbeitsgelegenheit „Kreativ für Kinder“ sichtbar, so Anja Schöwe-Wipprecht, Projektverantwortliche des Jobcenters Unstrut-Hainich-Kreis.