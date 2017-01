Ein Job für Männer mit Muckis - wie im Schafstall von Hohenbergen die Hüllen fallen

Schafe sind heute fast nur noch für Kulturlandschaften gut, sagt Hans-Joachim Roth, Bürgermeister und Schafstallbesitzer aus Hohenbergen bei Schlotheim. Sie treten Deiche fest und sind als Rasenmäher gut zu gebrauchen. Auf Streuobstwiesen wären Kühe und Ziegen fehl am Platz.

Heute nur noch ein Anlernberuf

Einmal im Jahr muss die Wolle ab

Schafwolle ist für Dämmung bestens geeignet

Idyllisch und fast schon majestätisch liegt er in der Wintersonne, der Hohenberger Hof im gleichnamigen Örtchen, Richtung Schlotheim. Ein würziger Geruch liegt in der Luft, die dem Landleben eigene Ruhe tut der Städterseele gut. An der Schwelle zum Schafstall ist es mit der Ruhe allerdings vorbei. Heute ist für 480 Merinolandschafe ein stressiger Tag: Die jährliche Schur steht an. Zu diesem Zweck sind vier Schafscherer aus Sachsen angerückt. Mit scharfen Klingen und Muskeln, über denen die Hemden spannen. Ein Schafscherer muss nicht nur um die richtige Technik beim Scheren wissen, er braucht vor allem Kraft, um die Tiere festzuhalten und nicht zu verletzen.Einer von ihnen ist Harald Tröster. Er hat den Beruf 1978 erlernt. "Heute ist es nur noch ein Anlernberuf, von dem man nicht mehr leben kann", bedauert er. "Ich mache es nebenbei, im Hauptberuf bin ich Viehhändler", erzählt er, der mit seinen Kollegen durch die Lande zieht, um Schafe von ihrer Wolle zu befreien. Wie viele das in seinem Fall waren, kann er beim besten Willen nicht sagen.Tröster hat kaum Zeit, sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Alle zwei bis drei Minuten bringen ihm zwei Helfer ein neues Schaf. "Wichtig ist, das Tier angespannt zu halten", erklärt der Profi. "Die Schafe lassen sich die Prozedur an sich gern gefallen. Und wenn nicht, dann muss man es halten wie mit einer Frau - kurzzeitig nachgeben."Merinolandschafe müssen einmal im Jahr geschoren werden. Weshalb, erklärt Hans-Joachim Roth, Miteigentümer des Hohenberger Hofes: "Im Sommer führt die dicke Wolle zu Überhitzung. Außerdem setzen sich Schmutz und Parasiten ab."Einen Monat vor der Lammung sollten Mutterschafe geschoren werden. Dann haben sie es leichter bei der Geburt und die Lämmchen finden die Zitzen schneller. "Wir haben zirka 75 Prozent Zwillingsgeburten", ist Roth froh, denn: "Drillinge sind ungünstig, weil die Mutterschafe nur zwei Zitzen haben."Nach fünf Monaten werden die Lämmer geschlachtet, etwa 20 Prozent bleiben für die Nachzucht am Leben. Dafür verantwortlich sind vier Schafböcke, die zu bestimmten Zeiten in die Herde dürfen. "Wir müssen die Lammung gezielt gestalten, weil die muslimischen Feiertage inzwischen bedeutsamer sind als Ostern", erläutert Roth. Im Februar geht es zu Bockauktionen in verschiedene Bundesländer. "Der Bock ist die halbe Herde und wir müssen aufpassen, dass keine Inzuchtlinie entsteht." In Thüringen befindet sich die Zuchtstation in Weimar-Schöndorf.Die Männer bei den Pferchen haben sich inzwischen eine Pause redlich verdient. Es wird geschwatzt und gelacht, einer der Helfer räumt die Säcke mit der Wolle aus dem Weg. Bis zu zehn Kilo davon verliert ein Merinolandschaft bei der Schur. "Die Wolle gibt hervorragendes Dämmmaterial ab", erklärt der Mann auf die Frage nach dem Verwendungszweck.Schafzucht, darin sind sich hier alle einig, ist nicht mehr lukrativ. Die Preise sind im Keller, Käse und Milch auf dem Land zu produzieren, sinnlos. "Lohnenswert ist der Einsatz von Schafen nur noch in der Landschaftspflege", erklärt Hans-Joachim Roth. "Ohne sie würde die Natur verbuschen, es gäbe keine Streuobstwiesen. Dämme würden brechen, wenn Schafe sie nicht festträten. In Kulturlandschaften sind Schafe einfach durch nichts zu ersetzen."Zur Sache:Auf der Welt gibt es etwa 1 Milliarde Schafe: 40 Prozent Asien, 20 Afrika, 15 Australasien / Ozeanien, der Rest Europa und Amerika.Domestiziert wurde das Schaf vor etwa 10.000 Jahren vermutlich in Anatolien.Ab 7 Tieren spricht man von einer Herde.Großbritannien hat mit 36 Millionen (2002) die meisten, Deutschland mit 2 Millionen die wenigsten Schafe.lebend als Lieferant für Wolle, Milch, Joghurt, Kefir, Schafskäse. Als Schlachttier Fleisch- und Felllieferant, Rohmaterial für Leime, Kerzen, kosmetische Produkte, Darm für Wurstherstellung und Bespannung von Tennisschlägern.Deutschland setzt Schafe zur Landschaftspflege, vorrangig in der Heide und an Deichen, ein.Bis in die 1950er Jahre wurden Schafe auf Wollertrag gezüchtet, das änderte sich mit dem Einzug von Baumwolle und Chemiefasern.Das Merinolandschaft ist mit etwa 30 Prozent in Deutschland am verbreitetsten.Die Brunstzeit der Schafe liegt im Herbst, die Tragezeit beträgt 5 Monate.Einer Studie zufolge können sich Schafe über 50 Gesichter von Artgenossen 2 Jahre lang merken.In DDR-Zeiten brachte 1 Kilo Schafwolle bis 37 Mark ein, heute sind es 1,50 Euro.Ein für den Export bestimmtes Schaf brachte 300 Mark, heute knapp 40 Euro.de.wikihow.com/ein-schaf-scheren