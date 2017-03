Frauentagaktion der Landtagsabgeordneten Annette Lehmann

Vor diesem Hintergrund verschenkte auch in diesem Jahr die Landtagsabgeordnete Annette Lehmann am 08. März wieder Rosen in der Bad Langensalzaer Innenstadt an Passantinnen, Verkäuferinnen in ihren Geschäften sowie Mitarbeiterinnen in Institutionen und Behörden zum Frauentag."Ich möchte damit allen Frauen herzlich für ihre Arbeit im Beruf, in den Familien oder für ihr Engagement im Ehrenamt danken. Sie leisten täglich viel, nicht nur für die eigene Familie, sondern für die ganze Gesellschaft", so Lehmann.Auch die Rosenaktion von Annette Lehmann blickt auf eine längere Tradition zurück: Bereits seit dem Jahr 2004 verschenkt die Landtagsabgeordnete mit viel Freude Rosen zum Frauentag. So ist es nicht verwunderlich, dass mancherorts schon auf sie gewartet wurde.