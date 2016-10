Kinderdisco in Bollstedt am So., den 06. Nov. 2016

Ein Highlight für Kinder findet am 06. Nov. 2016 mit der Kinderdisco in Bollstedt statt. Die ehemalige Discothek Bollstedt wird wieder zum Leben erweckt und präsentiert sich als Tanz- und Partyclub für alle Generationen über verschiedene Ü-Parties (Ü16/18, Ü27, Ü39, Tanztee für die ca. 50 - ca. 75jährigen, Kinderdisco oder Unternehmer/innen-Parties).



Bei der Kinderdisco erwartet die Kinder eine Überraschung, denn alle Kinder nehmen an der Verlosung für einen Besuch im Erfurter Zoo teil. Diese Verlosung beinhaltet die Busfahrt (Bollstedt - Erfurt Zoo - Bollstedt) und das Eintrittsticket. Insgesamt werden 45 Kinder ausgelost. Den Verlosungsablauf kann man unter: www.MAXXclub.com nachlesen. Mütter oder Väter, die Spass daran haben als Betreuer/in mit zu fahren, schreiben an: Ute.Essen@web.de.



Die Kinderdisco beginnt um 14.45 h (Einlass) und endet um 18.30 h. Betreuungspersonal für die Kinder ist vorhanden, so dass die Eltern durchaus fast 4 Stunden "Kinder-Freizeit" haben.