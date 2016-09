Kirmes in Bruchstedt

vom 28.10. bis 30.10.2016

Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen gesorgt.

Die Veranstaltungen finden im Kulturhaus

Bruchstedt statt.

Es lädt ein: die Pfingst– und Kirmesgesellschaft Bruchstedt

Freitag

28.10.2016

ab 20.00 Uhr

traditionelles Stiefeltrinken der Kirmesgesellschaft in der Gaststätte

Samstag

29.10.2016

ab 8.00 Uhr

traditionelles Ständchen mit den „Thüringer Angerblasmusikanten“

ab 20.00 Uhr

Tanz mit der „Allround Showband“

ab 22.00 Uhr

Überraschungsprogramm mit mitternächtlichem Höhepunkt

Sonntag

30.10.2016

ab 10.00 Uhr

traditioneller Familienfrühschoppen mit dem „Behringer“ für Groß und Klein