Kreatives aus dem Brennofen

Aus Ton werden Tiere oder Dekorationsgegenstände geformt, kleine Sterne und Herzchen als Weihnachtsüberraschung für die Eltern. Die Schüler waren dabei am Dienstag dieser Woche konzentriert und in ihre Arbeit vertieft. Die Landtagsabgeordnete Annette Lehmann und Mitglieder des Schulfördervereins wollten sich an Ort und Stelle davon überzeugen, wie der neue Brennofen genutzt wird. Bei Schülern und Lehrern war es ein lang gehegter Wunsch, die Ergebnisse der kreativen Phantasie und Geschicklichkeit der Schüler langlebig zu erhalten. Und dafür müssen sie gebrannt werden. Insgesamt wurden 2500 Euro für einen Brennofen und entsprechendes Zubehör wie einen Gipsabscheider investiert. Annette Lehmann hatte den Förderverein bei der Beantragung von Lottomitteln bei der Thüringer Staatskanzlei in Höhe von 1500 Euro unterstützt. Seit drei Wochen kann der Brennofen nun genutzt werden und das Interesse der Schüler ist groß. In zwei Arbeitsgemeinschaften zu je zehn Schülern wird vorerst ein halbes Jahr gearbeitet. Aber nach und nach kommen alle 114 Schüler der Schule an die Reihe, verspricht Schulleiterin Elke Gerner.Jacqueline Schlothauer und Pamela Hess vom Förderverein freuen sich, dass es mit dem Brennofen jetzt geklappt hat. Die Differenz zu den Gesamtkosten hatten Förderverein und Träger gemeinsam übernommen. „Ich bin erstaunt, wie schnell und geschickt die Kinder so komplizierte Figuren herstellen.“, verriet Annette Lehmann. Neben handwerklichem und künstlerischem Geschick braucht die Arbeit mit Ton auch viel Geduld erführen die Gäste. Nach der Herstellung der Rohlinge heißt es erst einmal, zwei Wochen warten, denn das Material muss trocknen. Dann wird es 24 Stunden bei 1020 Grad gebrannt. Nach dem Überzug mit einer Glasur müssen die Kunstwerke noch einmal in den Ofen. Die Arbeit mit dem Ton ist schon jetzt eine der Lieblingsbeschäftigungen der THEPRA-Schüler.