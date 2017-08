Thüringer Jugendangeltage

Am Ende der Eröffnung erfolgte ein Ausblick auf die Wettbewerbe und Möglichkeiten für die Jugendlichen an beiden Tagen. Neben dem großen Turnierangeln am Sonntag gab es verschiedene kleine Disziplinen und Wettbewerbe. Der Landesanglerverband freute sich über die Unterstützung regionaler Unternehmen des Angelsports, dem großen gesellschaftlichen Interesse und der Wertschätzung durch die Gäste. Annette Lehmann, die immer wieder gerne bei den Anglern zu Gast ist, wünschte „Petri Heil“ und weiterhin viel Erfolg!