Treffen des Unicef Aktivkreises Mühlhausen

Der UNICEF Aktivkreis Mühlhausen trifft sich am 24. Juli 2017 um 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus "Geschw.-Scholl-Heim", Puschkinstraße 8, in 99974 Mühlhausen. Ich bin darüberhinaus jeden Montag um 18 Uhr am a. O. zu erreichen.



Interessierte jeden Alters sind herzlich willkommen. Wir wollen die nächsten Termine und Arbeitsschritte besprechen.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.

Ruthild Vetter