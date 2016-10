Unternehmer/innen-Party für gute Geschäftskontakte nutzen!

Am 27. Okt. findet im MAXXclub eine Unternehmer/innen-Party statt. Hier sollen sich Unternehmer/innen kennenlernen, um ggf. Geschäftskontakte herzustellen oder gemeinsame Geschäfte zu generieren. Ziel ist es, über diesen Weg Umsatzsteigerungen zu erreichen und dadurch gute Mitarbeiter/innen zu halten und/oder zu gewinnen. Des Weiteren wird an diesem Abend einigen Unternehmern/innen die Möglichkeit der kostenlosen Werbung offeriert. Aus diesem Grunde wäre es ratsam, sich diesen Termin im Terminplaner zu notieren, denn das Angebot kommt nicht alle Tage. Sollten sich weder Geschäftskontakte oder eine kostenlose Werbemöglichkeit ergeben, so kann der Abend trotzdem bei guter Musik und netten Menschen ein Highligt der Woche sein. Wichtig: Vergessen Sie nicht eine größere Anzahl von Visitenkarten mitzunehmen. Am Einlass ist auf jeden Fall eine Visitenkarte abzugeben, da nur Unternehmer/innen Zutritt erhalten. Weitere Info: www.MAXXclub.com