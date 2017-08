Kräuterwanderung

Sommerliche Kräuterschätze am Landgasthof „Alter Bahnhof“ in Heyerode

Der Monat August gilt als der Höhepunkt der Sommerkräuter. In dieser Zeit wurden einst die aromatischen Marienkräuter gesammelt, die unsere Vorfahren zu einem Kräuterstrauß aus neunerlei und mehr heilsamen Pflanzen zusammenfügten, dem sogenannten „Kräuterbuschen“. An kalten Wintertagen entfalteten diese Kräuter dann im Tee das Licht und die Wärme des Sommers.Am Sonntag, dem 20. August, lädt Naturführerin Susanne Merten zu einer zweistündigen leichten Wanderung rund um den Landgasthof „Alter Bahnhof“ in Heyerode ein. Dabei werden heilsame Kräuterschätze des Sommers vorgestellt. Dazu gibt es auch viele Rezepte zum Ausprobieren. Wer möchte, kann am Ende der Wanderung das leckere Gemüse- und Kräuterbuffet des Landgasthofes besuchen und im schönen Biergarten des alten Bahnhofs entspannen.Treffpunkt: Sonntag, 20. August, 14.30 Uhr, Landgasthof „Alter Bahnhof Heyerode“