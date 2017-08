Naturwandern auf dem Lutherweg am 16.09.2017

„Naturwandern auf dem Lutherweg“ ist ein Führungsangebot der Tourist Information Mühlhausen, welches gerade im Hinblick auf das Reformationsjubiläum geschaffen wurde. Der Lutherweg - der Weg auf Luthers Spuren umfasst 1010 km durch Thüringen. Er führt durch bedeutende Orte der Reformationsgeschichte, so auch durch Mühlhausen und den Mühlhäuser Stadtwald. Die Naturwandertour startet am Gasthof Peterhof. Mit einem Mühlhäuser Gästeführer erkundet man entlang des Lutherweges die heimische Flora und Fauna und die örtlichen Gegebenheiten in der Natur. Die Wanderung endet nach circa 2,5 Stunden am Ausgangspunkt. Eine Anmeldung und ein Ticketerwerb sind im Vorfeld bei der Tourist Information Mühlhausen erforderlich. Unter 03601 404770 stehen die Mitarbeiter auch gern für Fragen zur Verfügung. Start: Gasthof Peterhof, 99974 Mühlhausen Veranstalter: Tourist Information Mühlhausen, Ratsstraße 20, 99974 Mühlhausen, Tel. 03601 40 47 70.



